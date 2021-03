Papa deu missa entre bispos e fies católicos em Bagdade

Mas para o Papa Francisco esses receios são vistos como naturais e encontrou-se com bispos, religiosos, seminaristas e catequistas na Catedral de Nossa Senhora da Salvação, em Bagdade.À chegada ao Iraque o Papa Francisco apelou ao fim da violência e do extremismo. Pediu para que sejam silenciados os sons das armas e que terminem todos os actos de violência ou de extremismo.O Papa agradeceu também aos cristãos que permaneceram no Iraque, apesar de toda a violência que o país tem vivido.No final do primeiro dia de visita, o Papa Francisco reuniu-se com personalidades religiosas na catedral de Nossa Senhora da Salvação, em Bagdade, uma catedral onde em 2010 houve um ataque terrorista que fez dezenas de mortos e feridos.





Jornalista Margarida Vaz.