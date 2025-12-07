Papa diz que paz é possível e destaca o papel do diálogo inter-religioso

"O que aconteceu nos últimos dias na Turquia e no Líbano ensina-nos que a paz é possível e que os cristãos, em diálogo com homens e mulheres de outras religiões e culturas, podem contribuir para a sua construção. Não nos esqueçamos: a paz é possível", disse Leão XIV, após a oração do Angelus, a partir do Palácio Apostólico, no Vaticano, ao dirigir-se aos fiéis reunidos na Praça de São Pedro.

O chefe de Estado do Vaticano, que regressou na terça-feira da sua primeira viagem apostólica, agradeceu a todos os que o acompanharam em oração durante a deslocação àqueles dois países.

"Na Turquia, tive a alegria de me encontrar com a comunidade católica que, através do diálogo paciente e do serviço aos que sofrem, sabe dar testemunho do Evangelho do amor e da lógica de Deus manifestada na humildade", referiu Leão XIV.

Já em relação ao Líbano, o Papa notou que o país "continua a ser um mosaico de convivência" e manifestou consolo por ver tantas pessoas nas ruas a saudá-lo.

"Encontrei pessoas que proclamam o Evangelho acolhendo refugiados, visitando prisioneiros e partilhando o pão com os necessitados", disse Leão XIV.

O Papa recordou ainda o encontro com as famílias das vítimas da explosão no porto de Beirute.

"Os libaneses esperavam uma palavra e uma presença de consolo, mas foram eles que me consolaram com a sua fé e entusiasmo", adiantou.

Leão XIV explicou que, durante a viagem, se encontrou com o patriarca ecuménico de Constantinopla e outros representantes de diferentes confissões cristãs na antiga cidade de Niceia, local histórico do primeiro concílio ecuménico, há 1.700 anos.

O Papa recordou ainda que hoje se assinala o 60.º aniversário da histórica declaração conjunta entre o Papa Paulo VI e o patriarca Atenágoras, que pôs fim à excomunhão mútua entre as igrejas Católica e Ortodoxa.

"Damos graças a Deus, renovemos o nosso compromisso no caminho para a plena e visível unidade de todos os cristãos", acrescentou.

O líder da Igreja Católica lembrou também as populações do sul e sudeste asiáticos, gravemente afetados pelas recentes inundações, apelando à comunidade internacional para apoiar com gestos de solidariedade aqueles que são atingidos pelos desastres naturais.

"Rezo pelas vítimas, pelas famílias que choram os seus entes queridos e por todos aqueles que prestam auxílio", afirmou.

As chuvas torrenciais e os deslizamentos de terras registados recentemente na Indonésia, no Sri Lanka e na Tailândia fizeram pelo menos 1.400 mortos e cerca de 800 desaparecidos, enquanto milhares permanecem desalojados.

"Exorto a comunidade internacional e todas as pessoas de boa vontade a apoiarem os nossos irmãos e irmãs nestas regiões com gestos de solidariedade", apelou Leão XIV.