Papa diz que "prazer sexual é um dom de Deus" mas que deve evitar-se a pornografia

Perante a audiência a céu aberto,e que “a satisfação, sem um relacionamento, pode gerar formas de adicção”.“Devemos defender o amor”, declarou Francisco, avisando que “vencer a batalha contra a luxúria é uma tarefa que pode durar toda a vida”.As declarações surgem depois de, na semana passada, alguns críticos conservadores terem demonstradoescrito há décadas pelo chefe da doutrina do Vaticano.A obra, que já não está em circulação, é da autoria do cardinal argentino Víctor Manuel Fernández, próximo do papa Francisco.

Em resposta ao recente escândalo, Fernández - cuja nomeação para um dos cargos mais poderosos do Vaticano foi criticada por vários cardeais conservadores – assegurou que “certamente não escreveria isso hoje em dia”.

"Vício" da pornografia também afeta "padres e freiras"



Esta não foi a primeira vez que o papa Francisco abordou o tema da pornografia. Em 2022, numa conversa com seminaristas sobre os perigos das redes sociais, o sumo pontífice alertou contra o "demónio" da pornografia digital e chegou mesmo a admitir que padres e freiras também consomem este tipo de conteúdos., disse na altura. "O demónio entra por aí".No final de 2020, o Vaticano foi forçado a "pedir explicações ao Instagram" depois de a conta oficial de Francisco, gerida por uma equipa, ter colocado um “gosto” numa foto da modelo brasileira Natalia Garibotto.O “gosto” ficou visível durante vários dias, mas acabou por ser retirado. Na altura, o Vaticano disse ter concluído que