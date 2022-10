Papa é o primeiro peregrino inscrito nas Jornadas Mundiais da Juventude

O papa Francisco é o primeiro peregrino inscrito nas Jornadas Mundiais da Juventude que acontecem em Agosto do próximo ano em Lisboa. A inscrição decorreu hoje durante o Angelus na Praça de São Pedro no Vaticano, em Roma. Ao lado do Papa estavam duas jovens portuguesas estudantes do programa Erasmus em Itália.