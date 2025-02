Papa em estado "crítico" após "crise respiratória asmática"

O Vaticano avança que as condições de Francisco "continuam críticas" e que "o Papa não está fora de perigo".



"Esta manhã o Papa Francisco apresentou uma crise respiratória asmática prolongada, que também exigiu a aplicação de oxigénio de alto fluxo", indica uma nota do Vaticano.



Segundo a mesma informação, os exames mais recentes revelaram também que o sumo pontífice, de 88 anos, tem "trombocitopenia, associada à anemia, que exigiu a administração de transfusões de sangue".



Apesar do agravamento do estado de saúde, Francisco "continua desperto e passou o dia na sua poltrona, mesmo sentindo mais dores do que ontem".



"No momento o prognóstico é reservado", conclui a nota.





Já esta manhã tinha sido avançado que o Bispo de Roma, hospitalizado há oito dias com pneumonia bilateral, não iria rezar a oração do Angelus no domingo na Praça de São Pedro, pela segunda vez consecutiva.





Francisco foi hospitalizado em 14 de fevereiro inicialmente devido a uma bronquite, mas a Santa Sé revelou na terça-feira que tinha desenvolvido pneumonia nos dois pulmões, uma infeção potencialmente fatal do tecido pulmonar.



Esta hospitalização, a quarta desde 2021, está a causar grande preocupação, uma vez que o Papa já se encontra debilitado por uma série de problemas nos últimos anos, que vão desde operações ao cólon e ao abdómen a dificuldades de locomoção.