Papa evoca "vergonha" pelo "fracasso" da igreja perante os abusos

Lusa25 Ago, 2018, 15:21 | Mundo

“O fracasso das autoridades eclesiásticas – bispos, superiores religiosos, padres e outros – para combater de forma adequada estes crimes ignóbeis suscitou justa indignação e continua a ser motivo de sofrimento e de vergonha da comunidade católica. Eu próprio, partilho estes sentimentos”, declarou perante as autoridades políticas e civis irlandesas, pouco após a chegada ao país.



O primeiro-ministro irlandês, Leo Varadkar, apelou hoje ao papa Francisco para usar a sua “posição” e influência para garantir que seja assegurada “justiça” às vítimas de abusos cometidos pelos eclesiásticos “no mundo inteiro”.



“As feridas estão ainda abertas e há muito a fazer para que as vítimas e os sobreviventes obtenham justiça, verdade e recuperação. Santo Padre, peço-lhe que use a sua posição e influência para que assim se cumpra aqui na Irlanda e no mundo inteiro”, declarou Leo Varadkar durante a visita do sumo pontífice à Irlanda.



O papa Francisco iniciou hoje uma viagem de dois dias à Irlanda para participar no Encontro Mundial das Famílias, em Dublin, onde aborda, entre outros temas, os abusos sexuais contra menores e mulheres cometidos pelo clero.