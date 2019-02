Papa expulsa cardeal norte-americano da Igreja por acusações de abusos sexuais

RTP16 Fev, 2019, 11:00 / atualizado em 16 Fev, 2019, 11:03 | Mundo

O Papa Francisco reconhece, deste modo, como definitiva a sentença da Congregação da Doutrina da Fé. A decisão do Sumo Pontífice foi este sábado conhecida por comunicado do Vaticano.



McCarrick, de 88 anos, é um dos sacerdotes envolvidos no escândalo de pedofilia da Igreja nos Estados Unidos e tinha já apelado a que a decisão sobre o seu caso fosse reconsiderada. Agora que foi confirmada a expulsão, o Papa Francisco esclareceu que nenhum recurso adicional será permitido.



O ex-cardeal tinha já respondido publicamente apenas a uma das acusações, declarando que não possuía “qualquer memória” acerca do caso de alegado abuso sexual sobre um rapaz de 16 anos, que terá acontecido há mais de 50 anos.



Na próxima semana, as principais figuras da Igreja católica vão reunir-se no Vaticano para discutir a crise de abusos sexuais a nível que se tem verificado a nível global.