Papa Francisco com audiências canceladas devido a febre

"Por estar com febre, o papa Francisco não recebeu [ninguém] em audiência esta manhã", disse Matteo Bruni, porta-voz do Vaticano, à Reuters.



Não foi, contudo, fornecido mais nenhum detalhe sobre o estado de saúde do Pontífice de 86 anos.



O líder da Igreja Católica esteve internado cinco dias num hospital de Roma no final de março devido a uma bronquite, mas recuperou rapidamente e voltou às suas funções.



Os eventos dos próximos dias não foram cancelados, prevendo-se por isso que presida a uma missa no domingo na Praça de São Pedro. Não ficou claro se a agenda de sábado se mantém.