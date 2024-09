Centenas de milhares de fiéis assistiram à missa do papa Francisco nos arredores de Díli. Foi o maior evento de massas de sempre em Timor-Leste.

O chefe da Igreja Católica transmitiu uma mensagem relacionada com o futuro desse país, dizendo que o melhor de Timor-Leste é o povo e que o melhor do povo são as crianças.