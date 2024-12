Papa Francisco diz que rezou pelas vítimas do desastre aéreo na Coreia do Sul

"Os meus pensamentos vão para as muitas famílias da Coreia do Sul que estão hoje de luto após este trágico acidente aéreo. Uno-me em oração aos sobreviventes e aos mortos", declarou o Papa, após a oração do Angelus.

A queda de um avião da Jeju Air no aeroporto de Muan, no sudoeste da Coreia do Sul, terá causado a morte a 179 pessoas, segundo informações preliminares dos bombeiros, dos quais 176 já confirmados pelas autoridades oficiais.

O avião, com 175 passageiros e seis membros da tripulação a bordo, despenhou-se por volta das 09:07 (00:07 em Lisboa) ao aterrar no aeroporto da cidade de Muan, no sul da Coreia do Sul, a cerca de 290 quilómetros da capital, Seul.

De acordo com a polícia e bombeiros, o avião, um Boeing 737-8AS vindo da capital da Tailândia, Banguecoque, colidiu com uma vedação de betão e incendiou-se.

A última vez que a Coreia do Sul sofreu um desastre aéreo de grande escala foi em 1997, quando um avião da companhia aérea sul-coreana Korean Airline se despenhou no território norte-americano de Guam, matando as 228 pessoas a bordo.