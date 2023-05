Papa Francisco entre 2 e 6 de agosto em Portugal

, anuncia a organização da JMJ em comunicado enviado à comunicação social.



Segundo a mesma, "por vontade expressa do Papa Francisco, no programa oficial da visita constará ainda uma deslocação a Fátima, que decorrerá a 5 de agosto".



Esta é a segunda deslocação do Papa Francisco a Portugal, depois de, em 2017 ter presidido às cerimónias do 13 de maio, no Santuário de Fátima, numa visita no âmbito do centenário das aparições e que ficou marcada pela canonização oficial dos dois pastorinhos, Jacinta e Francisco Marto.





"A visita de quatro dias do Papa Francisco a Portugal constitui a mais longa estada alguma vez realizada por um Sumo Pontífice ao nosso País", é ainda frisado na nota da JMJ.









Também o presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, assinalou "o caráter singular da realização da Jornada Mundial da Juventude" e a visita do papa Francisco a Portugal, numa nota oficial, considerando que constitui um "momento único e indelével" na vida coletiva dos portugueses.





Francisco é o quarto Papa a visitar Portugal, depois de Paulo VI em 1967, João Paulo II em 1982, 1991 e 2000, e Bento XVI em 2010. A edição da JMJ deste ano, que será encerrada pelo Papa, esteve inicialmente prevista para 2022, mas foi adiada devido à pandemia de covid-19.



O Papa Francisco foi a primeira pessoa a inscrever-se na JMJLisboa2023, no dia 23 de outubro de 2022, no Vaticano, após a celebração do Angelus, gesto que marcou a abertura mundial das inscrições para o encontro mundial de jovens com o Papa.



Até ao momento já iniciaram o processo de inscrição mais de meio milhão de jovens.





A Jornada Mundial da Juventude é um encontro dos jovens de todo o mundo com o Papa e foi instituída por João Paulo II, em 1985. Desde então, "tem sido um momento de encontro e partilha para milhões de pessoas por todo o mundo".



A primeira edição, recorde-se, aconteceu em 1986, em Roma, e desde então a JMJ já passou por várias cidades do mundo.