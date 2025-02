Papa Francisco está internado em Roma

Vai continuar o tratamento para a bronquite que lhe foi diagnosticada no início do mês.



Antes de ser internado, Francisco ainda realizou esta manhã algumas reuniões de trabalho.



Vai ser substituído na missa dominical pelo cardeal português Tolentino de Mendonça.



Os problemas de saúde do Papa têm-se agravado nos últimos dois anos.



Já na semana passada teve de parar de ler a homilia durante uma missa



A RTP apurou que o Papa poderá ter alta no prazo de 72 horas.