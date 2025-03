Papa Francisco fez primeira aparição pública em cinco semanas antes de receber alta

"Agradeço a todos", disse o papa, que apareceu de cadeira de rodas, numa varanda, perante dezenas de fiéis que esperavam no exterior do hospital.







Francisco, de 88 anos, foi para o hospital a 14 de fevereiro com uma infeção respiratória grave que se tornou a crise de saúde mais séria dos últimos 12 anos no cargo.

Os médicos do papa disseram no sábado que ainda levaria "muito tempo" até que se curasse totalmente e explicaram que prescreveram ao sumo pontífice mais dois meses de descanso no Vaticano.