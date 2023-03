Papa Francisco internado por problemas cardíacos e respiratórios

O Papa Francisco foi internado esta quarta-feira no hospital Gemeli depois de ter apresentado problemas cardíacos e respiratórios durante a manhã, avança a imprensa italiana.





“Nos últimos dias, o Papa Francisco apresentou algumas dificuldades respiratórias e esta tarde foi à Policlínica A. Gemelli para fazer alguns exames médicos", anunciou o porta-voz da Santa Sé, Matteo Bruni. Inicialmente, o Vaticano anunciou que o Papa estava internado para realizar exames previamente agendados e de caráter regular.

O jornal Corriera de La Sera avança que o Sumo Pontífice acusou “dores no peito” esta manhã após a audiência geral com os fiéis, que decorreu na Praça São Pedro. O enfermeiro pessoal do Chefe da Igreja Católica aconselhou, por isso, Francisco a dirigir-se ao hospital para realizar exames. Francisco terá realizado vários exames, tendo sido concluído que apresentava uma infeção respiratória. O Vaticano acrescenta que foi realizado um teste à covid-19, que deu negativo. Aos 21 anos, Francisco foi operado devido a uma pneumonia grave que obrigou a que fosse retirada uma parte do pulmão direito.

O Papa foi, então, transportado de ambulância para o hospital, onde terá realizado uma tomografia computadorizada (TAC).





O Vaticano garantiu à RTP que a saúde do Papa não é preocupante, mas irá ficar internado "alguns dias" no hospital. Entretanto, o Vaticano cancelou a agenda do Sumo Pontífice para os próximos dois dias.





Esta é a altura do ano em que o Papa tem a agenda mais preenchida. Para além das celebrações da Páscoa, que começam no próximo domingo, Francisco tem uma visita à Hungria programada para o final de abril.



O Papa Francisco, de 86 anos, sofre de Diverticulose, uma doença do cólon que já obrigou o Chefe da Igreja Católica a ser sujeito a uma intervenção cirúrgica e a ficar internado no mesmo hospital, em 2021.