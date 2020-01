Papa Francisco pede desculpa por bater em mão de mulher

Enquanto cumprimentava alguns peregrinos, uma mulher agarrou a mão de Francisco e puxou-o na sua direção. O Papa ficou incomodado com a situação e acabou por reclamar e bater na mão da mulher.Na janela do Palácio Apostólico, durante a oração do Angelus, na quarta-feira, o Papa Francisco pediu desculpa pela sua atitude, afirmando que “muitas vezes perdemos a paciência e isso também acontece comigo. Peço desculpa pelo mau exemplo que dei ontem”.

Francisco condenou também à violência contra as mulheres, declarando que “toda a violência infligida às mulheres é profanação de Deus, nascido de uma mulher. A salvação chegou à humanidade, a partir do corpo de uma mulher. Pelo modo como tratamos o corpo da mulher, vê-se o nosso nível de humanidade”.