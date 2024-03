Papa Francisco preside à Vigília Pascal na basílica de São Pedro

O chefe da Igreja Católica chegou à Basílica de São Pedro em cadeira de rodas pouco antes das 19h30 locais (18h30 em Lisboa) para presidir a esta celebração, que se prolonga pelo menos por duas horas.

Na sexta-feira, Francisco não presidiu à Via Sacra em Roma, numa decisão de última hora por parte do Vaticano com o objetivo “preservar a saúde” do papa, atualmente com 87 anos.







No domingo, Francisco deverá celebrar a missa da manhã e dar também a benção "Urbi et Orbi".







Em 2023, Francisco já tinha estado ausente da Via Sacra. No entanto, na altura, a ausência ficou a dever-se a um internamento durante três dias após uma bronquite, tendo sido comunicada antecipadamente.







As preocupações com a saúde de Francisco têm-se intensificado nos últimos meses. A agência France Presse nota que o papa não fez mais nenhuma viagem após a visita a Marselha, em França, em setembro de 2023.







Meses depois, em dezembro de 2023, cancelou a viagem ao Dubai para participar na COP28, devido a uma bronquite.







Na agenda de Francisco para os próximos meses estão uma viagem a Veneza, Itália, no próximo dia 28 de abril, e ainda uma viagem à Ásia e Oceânia, que não foi ainda oficializada.