Papa Francisco retoma audiências gerais com fiéis em 2 setembro

As audiências gerais foram suspensas em 07 de março, quando Itália decretou as primeiras medidas de confinamento, e voltam agora a acontecer, mas não terão lugar na Praça de São Pedro.

Segundo o Vaticano, a partir de 02 de setembro as audiências gerais de quarta-feira passam a ser celebradas no Pátio de São Dâmaso, um pátio fechado do Palácio Apostólico e significativamente mais pequeno em comparação com o local habitual.

Em vez dos milhares de pessoas que costumavam assistir às audiências na Praça de São Pedro, no pátio serão instaladas no máximo 500 cadeiras, adiantou um porta-voz do Vaticano à agência noticiosa francesa AFP.

Depois de suspensas, há seis meses, o Papa Francisco continuou a celebrar tanto as audiências gerais como a oração dominical do Ângelus a partir da sua biblioteca.

Entretanto, o Ângelus voltou a ser celebrado na Praça de São Pedro, com regras de segurança que incluem o distanciamento social, mas as audiências continuaram suspensas.

Durante os últimos meses, o Papa Francisco permaneceu no Vaticano, sem contacto com os fieis e visitas limitadas, tendo saído pela primeira vez desde o fim do confinamento em Itália em junho para uma visita surpresa em 05 de agosto à Basílica de Santa Maria Maior em Roma.

Antes dessa, a última saída conhecida do chefe da Igreja Católica foi em 20 de abril, durante o confinamento, quando celebrou a missa na Igreja do Espírito Santo em Sássia, perto da Praça de São Pedro.

O novo coronavírus, que na Cidade do Vaticano infetou uma dezena de pessoas, obrigou à suspensão dos atos do Papa, que passaram a ser transmitidos ao vivo, e das viagens internacionais.