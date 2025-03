Papa Francisco vai ter alta hospitalar no domingo

Com 88 anos, o papa Francisco foi internado no hospital a 14 de fevereiro com uma infeção respiratória grave que exigiu várias semanas de tratamentos.





"Amanhã [domingo], o papa regressará à casa de Santa Marta", anunciou este sábado Sergio Alfieri, um dos médicos que o acompanha.







A alta hospitalar acontece de 37 dias de internamento no Hospital Gemelli, em Roma, mas a equipa que acompanhou Francisco alertou hoje que o sumo pontífice não está totalmente recuperado.







Segundo os médicos, o chefe da Igreja Católica vai precisar de pelo menos dois meses de convalescença no Vaticano após a alta e deverá evitar encontros com grupos de maior dimensão ou que exijam um maior esforço.







Ainda assim, Francisco terá alta porque "o progresso maior acontece em casa". "O hospital, por mais estranho que possa parecer, é o pior sítio para convalescer: é o local onde pode contrair mais infeções", explicou Sergio Alfieri em conferência de imprensa.







O Vaticano anunciou também este sábado que o papa Francisco deverá fazer a sua primeira aparição pública desde o internamento. Espera-se que o chefe da Igreja Católica possa aparecer este domingo através da janela do quarto do hospital.







Francisco pretende ir à janela do hospital por volta das 12h00 de domingo (11h00 em Portugal Continental) para dar uma benção, à imagem do que costuma acontecer aos domingos na Praça de São Pedro, indicou o Vaticano na sua breve declaração este sábado.