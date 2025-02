O papa Francisco interrompeu a homília desta manhã, na Praça de S. Pedro, por dificuldades respiratórias. Na altura estava a ler o texto preparado para a missa do Jubileu das Forças Armadas, mas passou-o ao mestre das celebrações litúrgicas. Mais tarde conseguiu retomar a cerimónia e no Angelus renovou o apelo contra as guerras e pela paz, pedindo que se calem as armas em toda a parte.