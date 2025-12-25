Papa lamenta economia que "induz a tratar os homens como mercadoria"

"Para iluminar a nossa cegueira, o Senhor quis revelar-se ao Homem como Homem, sua verdadeira imagem, segundo um projeto de amor iniciado com a criação do mundo", disse diante de 6.000 fiéis, na missa em que a Igreja celebra o nascimento de Jesus.

E citou as palavras de Bento XVI, nas quais afirmava que "enquanto a noite do erro obscurece esta verdade providencial, também não há espaço para os outros, para as crianças, os pobres, os estrangeiros".

"As palavras do papa Bento XVI, tão atuais, lembram-nos que na terra não há espaço para Deus se não houver espaço para o Homem: não acolher um significa rejeitar o outro. Em contrapartida, onde há lugar para o Homem, há lugar para Deus".

Robert Prevost afirmou ainda que, com o nascimento do Menino Jesus, "Deus dá ao mundo uma nova vida, a sua, para todos" e "não é uma ideia que resolve todos os problemas, mas uma história de amor que nos envolve".

O papa explicou que Deus, "perante as expectativas dos povos, envia uma criança, para que seja palavra de esperança; perante a dor dos miseráveis".

"Ele envia um indefeso, para que seja força para se levantar; perante a violência e a opressão, Ele acende uma luz suave que ilumina com a salvação todos os filhos deste mundo", acrescentou.

E "enquanto uma economia distorcida induz a tratar os homens como mercadoria, Deus torna-se semelhante a nós, revelando a dignidade infinita de cada pessoa. Enquanto o homem quer tornar-se Deus para dominar o próximo, Deus quer tornar-se homem para nos libertar de toda a escravidão", acrescentou.

Concluiu destacando que "o Natal é uma festa da fé, da caridade e da esperança".

Antes da missa, Leão XIV surpreendeu com uma saudação aos cerca de 5.000 fiéis que esperavam na praça de São Pedro, apesar da chuva, para acompanhar a missa do Galo através dos ecrãs.

"A Basílica de São Pedro é muito grande, mas não tão grande a ponto de receber todos vocês. Por isso, obrigado pela vossa coragem em esperar aqui esta tarde", disse o papa em inglês ao sair para a Praça de São Pedro antes de celebrar a missa no interior, naquele que é o seu primeiro Natal como líder da igreja católica, após a eleição, em 8 de maio.

Depois, o Papa falou em italiano: "Obrigado por terem vindo também neste tempo. Vamos celebrar a festa do Natal. O menino que nasceu e que nos traz a paz, nos traz o amor de Deus".

Leão XIV voltará a aparecer na quinta-feira na varanda da Loggia central da Basílica de São Pedro, como quando foi eleito papa, para ler a sua mensagem de Natal e dar a bênção "Urbi et Orbi".