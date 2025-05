Papa Leão XIV aceitou renúncia de núncio apostólico em Portugal

"O Santo Padre aceitou a renúncia ao cargo de núncio apostólico em Portugal apresentada por monsenhor Ivo Scapolo, Arcebispo Titular de Tagaste", por limite de idade, refere o boletim da Santa Sé.

A Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) já agradeceu o trabalho diplomático de Ivo Scapolo no país, desde agosto de 2019, seja "junto da Igreja em Portugal e nas relações diplomáticas com o Estado Português".

"Além do normal exercício da sua missão pastoral e diplomática, recordamos com particular relevância o seu acompanhamento aquando da visita do Papa Francisco a Portugal por ocasião da Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023", referem os bispos portugueses.

Ivo Scapolo era o decano do corpo diplomático em Portugal, nasceu em Pádua há 71 anos e entrou no serviço diplomático da Santa Sé em maio de 1984.

Ao longo da sua carreira, desempenhou cargos nas representações do Vaticano em Angola, Portugal e Estados Unidos da América. Antes de ter sido nomeado núncio para Portugal, teve o mesmo cargo na Bolívia, Ruanda e Chile.

O Vaticano ainda não nomeou o seu sucessor.