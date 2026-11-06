Papa Leão XIV inicia em Montevideu périplo pela América do Sul em "muito boa forma"

"Sei que algumas pessoas duvidavam que esta viagem pudesse acontecer", disse Leão XIV aos jornalistas a bordo do avião papal, antes de iniciar a viagem de 12 dias pela América do Sul, que começa no Uruguai.

"Não tinha dúvidas e estava convencido de que esta viagem deveria ocorrer. E estou muito feliz por poder dizer: `Glória a Deus`. Graças a uma ajuda médica formidável, estou aqui hoje, em muito boa forma, creio eu", declarou.

O Papa, de 71 anos, foi operado no dia 13 de outubro no Hospital Gemelli, em Roma, para remover um tumor cancerígeno e parte do pulmão direito.

Teve alta hospitalar no dia 17 de outubro e médicos citados pelo Vaticano afirmaram que estava apto para viajar e que não necessitava de tratamento adicional.

Instado por um jornalista a dar um conselho às pessoas que enfrentam um diagnóstico de cancro, respondeu: "Não tenham medo".

"A deteção precoce é, obviamente, a melhor solução; por isso, os exames de saúde regulares são uma verdadeira bênção. E cuidem-se", disse.

Quando questionado se já tinha voltado a jogar ténis - um dos seus desportos favoritos -, respondeu: "Ainda não, mas vou retomar a prática".

O périplo papal de 12 dias inclui ainda a Argentina e o Peru, onde o Papa viveu 20 anos como missionário e como bispo de Chiclayo e do qual tem a nacionalidade, além da dos Estados Unidos, onde nasceu.

Leão XIV votou nas eleições intercalares norte-americanas de terça-feira, tendo enviado o seu voto por correio para a cidade de Chicago, onde nasceu, explicou o Vaticano.

Robert Prevost está inscrito no recenseamento eleitoral do estado do Illinois, uma vez que tem o seu domicílio registado em New Lenox - a residência do seu irmão.

Prevost votou nas eleições gerais de 2012, 2014, 2018 e 2024, bem como nas primárias republicanas de 2012, 2014 e 2016, e nas primárias democratas de 2008 e 2010.

O voto do Papa acontece num ano marcado por divergências evidentes entre o próprio e o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a propósito de temas como as políticas migratórias e a guerra com o Irão.

Questionado durante o voo sobre o seu empenho em votar, Prevost afirmou que tem "orgulho em ser norte-americano e em exercer o direito" de voto.

O primeiro pontífice norte-americano criticou abertamente a ofensiva militar iniciada pelos Estados Unidos e por Israel contra a República Islâmica, a 28 de fevereiro, e afirmou que ninguém o pode impedir de continuar a criticar a guerra.

Por sua vez, Trump chegou a dizer que Leão XIV põe "em perigo muitos católicos e muitas pessoas", pois, se dependesse dele, "seria bom que o Irão tivesse uma arma nuclear".