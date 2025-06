Papa Leão XIV pede orações pelo silêncio das armas e pela paz

"Continuemos a rezar para que as armas se calem em todo o lado e para que se trabalhe pela paz através do diálogo", disse o Papa norte-americano aos milhares de pessoas presentes na Praça de São Pedro.

Durante a sua mensagem, o pontífice disse que o seu "serviço episcopal é um serviço à unidade da Igreja e entre as Igrejas, irmãs e irmãos, alimentado pelo perdão e pela confiança mútua, que começa pelas (...) famílias e pelas (...) comunidades. De facto, se Jesus confia em nós, também nós podemos confiar uns nos outros, em seu nome".

Na ocasião, Leão XIV pediu que os apóstolos Pedro e Paulo - cuja festa litúrgica hoje se assinala -, juntamente com a Virgem Maria, "intercedam (...) para que, neste mundo ferido, a Igreja seja casa e escola de comunhão".

O pontífice norte-americano lembrou ainda que hoje se assinala também o Dia do Óbolo de São Pedro, quando são recolhidos os donativos ao Papa. Afirmou que este é "um sinal de comunhão com o Papa e de participação no seu ministério apostólico".

"Agradeço sinceramente àqueles que, com os seus donativos, apoiam os meus primeiros passos como sucessor do Pedro", acrescentou.

Poucos dias antes da sua morte, o Papa Francisco criou uma comissão para ajudar a incentivar os donativos à Igreja.

De acordo com as contas de 2024, publicadas esta semana, a receita total do Óbolo de São Pedro em 2024 foi de 58 milhões de euros, enquanto as despesas totais atingiram os 75,4 milhões de euros, o que representou um aumento das doações face aos 52 milhões de euros do ano anterior, enquanto as despesas tinham sido de 109,4 milhões de euros.

A maior parte dos donativos, 54,3 milhões de euros, provém da coleta paroquial anual na Festa de São Pedro e São Paulo, de ofertas diretas e de legados testamentários.