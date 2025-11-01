Papa Leão XIV quer escolas e universidades limiares de uma civilização de paz e diálogo

"Quando penso em escolas e universidades, considero-as laboratórios de profecia, onde a esperança é vivida, manifestada e continuamente proposta", disse o Papa aos milhares de fiéis reunidos na Praça de São Pedro.

O pontífice, que tem dupla nacionalidade americana e peruana, pediu ainda que os centros educativos "sejam sempre lugares de escuta e prática do Evangelho".

E fez um apelo contra a "prevalência do pessimismo", considerando que "a sombra do niilismo" é "talvez a praga mais perigosa da cultura atual, porque procura apagar a esperança".

"Cabe à educação oferecer esta luz suave àqueles que, de outra forma, poderiam permanecer prisioneiros das sombras particularmente insidiosas do pessimismo e do medo", acrescentou.

Prosseguiu, afirmando: "É por isso que vos encorajo a fazer das escolas, das universidades e de todas as realidades educativas, mesmo as informais e de rua, os limiares de uma civilização do diálogo e da paz".

Numa outra passagem da sua homilia, indicou que "os percursos educativos não se devem concentrar em indivíduos abstratos, mas em pessoas de carne e osso, sobretudo aquelas que parecem não produzir, segundo os parâmetros de uma economia que exclui e mata".

"Somos chamados a formar pessoas, para que brilhem como estrelas em toda a sua dignidade", enfatizou.

Nesta missa celebrada pelo Jubileu da Educação, São João Henrique Newman foi proclamado Doutor da Igreja.