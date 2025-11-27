Mundo
Papa Leão XIV realiza primeira viagem internacional
O papa Leão XIV, eleito para o trono de Pedro a 8 de maio de 2025, após a morte do antecessor, Francisco, realiza esta quinta-feira a primeira viagem internacional como sumo pontífice.
Leão XIV começa com dois destinos, Turquia e Libano, cumprindo um roteiro que já estava projetado pelo papa Francisco.O diálogo inter-religioso vai na agenda, assim como várias celebrações com grande simbolismo que celebram o aniversário do Concílio de Niceia.
Realizado há 1.700 anos, o concílio na Turquia é apontado como o primeiro encontro ecuménico da Igreja Católica. Rita Soares – Antena 1
