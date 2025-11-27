Em direto
Parlamento fecha discussão. Proposta de Orçamento do Estado para 2026 submetida a votação final global

Papa Leão XIV realiza primeira viagem internacional

O papa Leão XIV, eleito para o trono de Pedro a 8 de maio de 2025, após a morte do antecessor, Francisco, realiza esta quinta-feira a primeira viagem internacional como sumo pontífice.

Antena 1 /
Leão XIV começa com dois destinos: Turquia e Libano, cumprindo um roteiro que já estava projetado pelo papa Francisco | Foto: Eloisa Lopez - Reuters

VER MAIS
Leão XIV começa com dois destinos, Turquia e Libano, cumprindo um roteiro que já estava projetado pelo papa Francisco.O diálogo inter-religioso vai na agenda, assim como várias celebrações com grande simbolismo que celebram o aniversário do Concílio de Niceia.

Realizado há 1.700 anos, o concílio na Turquia é apontado como o primeiro encontro ecuménico da Igreja Católica.
Rita Soares – Antena 1
PUB
PUB