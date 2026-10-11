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Papa Leão XIV vai ser operado para remover nódulo num pulmão
O papa Leão XIV anunciou este domingo que vai ser operado "nos próximos dias" para remover um nódulo "circunscrito ao pulmão", detetado "numa fase muito inicial".
"Os médicos consideram oportuno intervir e, por isso, seguindo as suas recomendações, decidi submeter-me à cirurgia para o remover", acrescentou o Papa, de 71 anos, no final da oração do Angelus, esclarecendo que o procedimento já está "programado para os próximos dias".
Leão XIV indicou que este nódulo pulmonar foi identificado durante exames de saúde recentes, detetado "numa fase muito precoce" e que estava "bem localizado".
Segundo um porta-voz do Vaticano, o papa deverá ser operado nos primeiros dias da semana que começa na segunda-feira, 12 de outubro, e o seu internamento deverá durar "cerca de uma semana".A intervenção deverá acontecer no hospital romano Gemelli, que tradicionalmente recebe os papas para tratamentos médicos desde o tempo de João Paulo II.
Leão XIV, eleito papa pelos cardeais de todo o mundo em maio de 2025, é relativamente jovem para um líder da Igreja. Gosta de desporto, incluindo ténis, e não há registo de problemas de saúde anteriores.
O falecido papa Francisco, antecessor de Leo, morreu aos 88 anos e apresentava uma fragilidade crescente nos seus últimos anos de vida.
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c/agências