Papa Leão XIV vai ser operado para remover nódulo num pulmão

Os médicos consideram oportuno intervir e, por isso, seguindo as suas recomendações, decidi submeter-me à cirurgia para o remover", acrescentou o Papa, de 71 anos, no final da oração do Angelus, esclarecendo que o procedimento já está "programado para os próximos dias". ", acrescentou o Papa, de 71 anos, no final da oração do Angelus, esclarecendo que o procedimento já está "programado para os próximos dias".

Leão XIV indicou que este nódulo pulmonar foi identificado durante exames de saúde recentes, detetado "numa fase muito precoce" e que estava "bem localizado".







Segundo um porta-voz do Vaticano, o papa deverá ser operado nos primeiros dias da semana que começa na segunda-feira, 12 de outubro, e o seu internamento deverá durar "cerca de uma semana". A intervenção deverá acontecer no hospital romano Gemelli, que tradicionalmente recebe os papas para tratamentos médicos desde o tempo de João Paulo II.







Leão XIV, eleito papa pelos cardeais de todo o mundo em maio de 2025, é relativamente jovem para um líder da Igreja. Gosta de desporto, incluindo ténis, e não há registo de problemas de saúde anteriores.



O falecido papa Francisco, antecessor de Leo, morreu aos 88 anos e apresentava uma fragilidade crescente nos seus últimos anos de vida.





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