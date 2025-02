Papa "passou bem a noite, dormiu e está a repousar"

"Passou bem a noite, dormiu e está a repousar", adiantou a Santa Sé em comunicado.

O Vaticano indicara, na véspera, que o sumo pontífice da Igreja Católica continuava em estado crítico no Hospital Gemelli, em Roma.Exames de sangue apontaram para uma insuficiência renal leve, embora controlada.



"Realizou as duas unidades de concentração de hemácias com benefício e com aumento do valor de hemoglobina. A trombocitopenia permaneceu estável; no entanto, alguns exames de sangue demonstram uma insuficiência renal inicial leve, que está atualmente sob controlo”, referia o boletim de domingo.



“A complexidade do quadro clínico e a necessidade de esperar que as terapias farmacológicas forneçam algum feedback exigem que o prognóstico permaneça reservado”, assumia-se.

Francisco, com 88 anos de idade, foi hospitalizado no passado dia 14 de fevereiro, na sequência de uma pneumonia. Sofreu uma crise respiratória na sexta-feira, o que agravou o seu estado de saúde.

c/ agências