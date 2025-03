Papa passou "noite tranquila" e situação clínica permanece estável

Na quarta-feira, a Santa Sé indicou que uma radiografia ao tórax efetuada nos últimos dias confirmava uma melhoria da pneumonia bilateral e que o estado clínico do papa Francisco permanecia estável, dentro da complexidade do quadro global.





A Igreja Católica assinala, esta quinta-feira, um marco importante: o 12.º aniversário da eleição de Francisco como Papa, sucedendo a Bento XVI. O Vaticano não revelou se e como a data será comemorada. Segundo o gabinete de imprensa, se o estado de saúde do Papa permanecer estável não haverá novo boletim médico nas próximas horas, mas haverá atualização das informações à imprensa ao final da tarde.



Segundo o Vaticano, os dias do papa são passados a fazer fisioterapia respiratória e motora e a receber elevados fluxos de oxigénio com cânulas nasais, substituídos à noite por ventilação mecânica não invasiva, com máscara.







A hospitalização do pontífice, que é líder espiritual de 1,4 mil milhões de católicos e chefe do Estado do Vaticano, reacendeu as dúvidas sobre a sua capacidade para desempenhar as funções e especulações sobre uma possível renúncia.



O pontífice argentino de 88 anos está internado no Hospital Gemelli, em Roma, desde 14 de fevereiro, devido a uma pneumonia bilateral e a outros problemas respiratórios. Mas após várias crises Francisco melhorou várias vezes.