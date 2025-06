Papa pede à Igreja que se abra às mudanças e procure novos caminhos de evangelização

Na Solenidade dos Santos Pedro e Paulo, padroeiros de Roma, o Papa presidiu a missa na Basílica de São Pedro, na Cidade do Vaticano, onde fez um novo apelo à unidade da Igreja.

"Comprometamo-nos a fazer das nossas diversidades um laboratório de unidade e comunhão, de fraternidade e reconciliação, para que cada um na Igreja, com a sua história pessoal, aprenda a caminhar junto com os outros", apelou.

Leão XIV advertiu que "sempre existe o risco de cair na rotina, no ritualismo, em esquemas pastorais que se repetem sem se renovar e sem captar os desafios do presente".

Por isso, exortou a Igreja a deixar-se "interrogar pelos acontecimentos, pelos encontros e pelas situações concretas das comunidades, a procurar novos caminhos para a evangelização a partir dos problemas e das perguntas levantadas pelos irmãos e irmãs na fé".

Salientou ainda que, se os cristãos não se querem reduzir "a uma herança do passado, como tantas vezes" alertou o Papa Francisco, "é importante sair do perigo de uma fé cansada e estática".

Aos membros da igreja greco-católica ucraniana que também assistiram à missa, o Papa pediu "que o Senhor conceda a paz ao seu povo".

Na cerimónia de hoje, como estabelece a tradição, o pontífice abençoou os arcebispos e bispos nomeados no último ano que neste dia receberam o pálio, uma estola de lã branca com seis cruzes de seda preta que são colocadas sobre o peito e os ombros e são sinal da missão pastoral confiada a cada um e da comunhão com o sucessor de Pedro.