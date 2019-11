Papa pede que religiões sejam faróis de esperança em visita a templo budista

No segundo encontro oficial da visita à Tailândia, Francisco entrou no templo budista construído em 1860 e saudou o patriarca Somdej Phra Maha Muneewng, de 92 anos, que conheceu por ocasião de uma deslocação ao Vaticano, num novo passo no diálogo com representantes desta confissão.

Tal como os monges budistas, o papa e toda a delegação descalçaram os sapatos para entrar no templo e, em seguida, na sala principal, decorada com grandes arranjos de rosas, onde foram proferidos os discursos.

Francisco afirmou que este encontro pretende "acrescentar não só o respeito, como a amizade" entre as duas religiões, o que serve de exemplo num mundo em que "se criam e propagam divisões".

"Quando temos a oportunidade de nos reconhecermos e de nos valorizarmos, inclusive nas nossas diferenças, oferecemos ao mundo uma palavra de esperança capaz de animar e apoiar aqueles que são sempre prejudicados pela divisão", defendeu.

O papa destacou "a importância de que as religiões se manifestem cada vez mais como faróis de esperança, enquanto promotoras e garantes da fraternidade".

Francisco pediu que entre os fiéis das duas religiões sejam desenvolvidas "novas imaginações de caridade, capazes de gerar e aumentar iniciativas concretas no caminho da fraternidade, especialmente, com os mais pobres e em referência à nossa tão maltratada casa comum".

Durante o dia, o papa visitou ainda o maior hospital católico do país, São Luís, fundado há 120 anos.

Mais tarde, Francisco vai reunir-se com o rei da Tailândia, numa visita totalmente privada, e vai celebrar missa no estádio de futebol da capital tailandesa.

O papa iniciou na quarta-feira em Banguecoque uma visita de três dias à Tailândia, primeira etapa de uma viagem pela Ásia que também inclui o Japão.