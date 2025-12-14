Papa pede que sejam concedidos indultos durante missa do Jubileu dedicada aos presos

O pontífice norte-americano lembrou que, para o Jubileu que vai terminar em 06 de janeiro, o Papa Francisco pediu que fossem "concedidas também formas de amnistia ou perdão de pena, com o intuito de ajudar as pessoas a recuperar a confiança em si mesmas e na sociedade e a oferecer a todos oportunidades reais de reinserção".

"Acredito que em muitos países o seu desejo seja cumprido. O Jubileu, como sabemos, na sua origem bíblica era precisamente um ano de graça em que, de muitas maneiras, a todos era oferecida a possibilidade de recomeçar", disse neste último grande evento do Ano Santo.

Perante milhares de pessoas, entre as quais muitos prisioneiros que tiveram autorização para participar neste Jubileu, o Papa apelou: "Que ninguém se perca! Que todos se salvem!".

"É verdade, a prisão é um ambiente difícil e mesmo as melhores intenções podem encontrar muitos obstáculos. Precisamente por isso, não nos devemos cansar, desanimar ou recuar, mas seguir em frente com tenacidade, coragem e espírito de colaboração", vincou.

"Na verdade, muitos ainda não compreendem que é preciso levantar-se de cada queda, que nenhum ser humano coincide com o que fez e que a justiça é sempre um processo de reparação e reconciliação", acrescentou.

No discurso, o Papa abordou ainda problemas como "a sobrelotação e o compromisso ainda insuficiente para garantir programas estáveis de recuperação educativa e oportunidades de trabalho".

" Não nos esqueçamos, a nível mais pessoal, do peso do passado, das feridas que é preciso curar no corpo e no coração, das desilusões, da infinita paciência que é necessária, consigo mesmo e com os outros, quando se empreendem caminhos de conversão, e da tentação de desistir ou de não perdoar mais", acrescentou.