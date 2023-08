Papa pretende visitar a Argentina e talvez o Uruguai e o Kosovo

"Posso confirmar que [a Argentina] está no programa. Veremos se vai realizar-se, depois do ano eleitoral (2024). Terminadas as eleições é possível", disse Jorge Bergoglio, sem precisar datas concretas, numa entrevista à revista espanhola Vida Nueva publicada hoje.

Nesta entrevista, o Papa Francisco revelou que está a ponderar nomear "um representante permanente" para "servir de ponte" entre a Rússia e a Ucrânia, ao mesmo tempo que anunciou que o seu enviado especial para mediar a guerra vai deslocar-se a Pequim, depois de já ter visitado Kiev, Moscovo e Washington.

Quanto às suas visitas, o chefe de Estado do Vaticano afirmou recentemente que tinha a intenção de se deslocar à Argentina e que gostaria igualmente de visitar o Uruguai.

"Nesta altura penso na Argentina (...) e talvez no Uruguai. Já houve algumas tentativas [de realizar a deslocação], mas as eleições [presidenciais argentinas] frustraram a visita", disse à publicação religiosa espanhola.

Questionado sobre a agenda de deslocações, além das viagens já anunciadas oficialmente, o Papa afirmou que gostaria de visitar o Kosovo.

O Papa Francisco, 86 anos, acrescentou que não pretende neste momento deslocar-se a países "grandes" na Europa até "terminar as visitas aos mais pequenos".

"Estamos a trabalhar na visita ao Kosovo, mas não está nada definido", disse.

Após a viagem que realiza neste momento a Lisboa, no âmbito da Jornada Mundial da Juventude, o Papa vai deslocar-se à Mongólia entre os dias 31 de agosto e 04 de setembro e vai participar em Marselha, França, nos Encontros do Mediterrâneo, entre os dias 22 e 23 de setembro.

Durante os Encontros do Mediterrâneo, em que participam autarcas e bispos do sul da Europa, o Papa Francisco deve reunir-se igualmente com o chefe de Estado francês Emmanuel Macron.