Papa "profundamente triste" com tiroteio em igreja de Minneapolis

"O Papa expressa as suas sinceras condolências bem como a garantia da sua proximidade espiritual a todos os que foram afetados por esta horrível tragédia, especialmente às famílias que agora choram a perda de uma criança", segundo um telegrama em inglês divulgado pelo Vaticano.

O chefe da Igreja Católica "reza pelos feridos, bem como pelos socorristas, profissionais de saúde e clérigos" que estão a cuidar deles e dos seus familiares, lê-se no texto assinado pelo `número dois` do Vaticano, o cardeal Pietro Parolin.

O atirador que abriu fogo na igreja matou duas crianças, de 8 e 10 anos, e feriu mais 17 pessoas, 14 das quais crianças -- encontrando-se duas delas em estado crítico --, que estavam reunidas para uma missa de início do ano letivo na igreja anexa à escola católica Annunciation, em Minneapolils, no estado do Minnesota.

Com mais armas de fogo em circulação do que pessoas, os Estados Unidos têm a maior taxa de mortalidade por ataques armados de todos os países desenvolvidos.

Os massacres são um flagelo recorrente que os sucessivos governos não conseguiram até agora erradicar, continuando muitos cidadãos norte-americanos profundamente apegados às suas armas.

Este ano, pelo menos 287 assassínios em massa, definidos como aqueles de que resultam pelo menos quatro mortos ou feridos, ocorreram nos Estados Unidos, de acordo com a organização não-governamental (ONG) Gun Violence Archive.

Em 2024, pelo menos 16.700 pessoas, sem incluir suicídios, foram mortas por armas de fogo.

Em 2022, um jovem de 18 anos matou a tiro 19 alunos e dois professores numa escola primária em Uvalde, no Texas - um massacre que chocou particularmente a opinião pública.