Em direto
Dia de manifestação nacional pelo direito à habitação e contra aumento do custo de vida

Papa recebe alta. Leão XIV regressa ao Vaticano após cirurgia

Papa recebe alta. Leão XIV regressa ao Vaticano após cirurgia

O sumo pontífice da Igreja Católica está a "melhorar progressivamente" depois da intervenção cirúrgica para removar um nódulo cancerígeno num pulmão e havia já celebrado uma missa no Hospital Gemelli. Recebeu agora alta.

RTP / Adicionar como fonte informativa
Leão XIV acena à saída do Hospital Gemelli, em Roma Yara Nardi - Reuters

VER MAIS

O Papa recebeu este sábado alta do Hospital Gemelli, quatro dias após a cirurgia ao cancro do pulmão. Leão XIV deverá assim reaparecer em público no domingo, diante dos peregrinos na Praça de São Pedro.

Leão XIV, de 71 anos, foi submetido a uma remoção do lobo inferior do pulmão direito depois de os médicos terem identificado um nódulo suspeito de ser cancerígeno. Os médicos confirmaram tratar-se de um adenocarcinoma - o tipo mais comum de cancro do pulmão.A Santa Sé divulgara, na sexta-feira fotografias do Papa a celebrar uma missa num quarto do Hospital Gemelli.



O Papa, que já consegue realizar com normalidade as atividades do dia-a-dia, agradeceu à equipa do hospital pela dedicação.

Tópicos
PUB
PUB