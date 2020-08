Papa recorda os 72 migrantes mortos há 10 anos no massacre de San Fernando

"Eram pessoas de diferentes países que buscavam apenas uma vida melhor", disse o Papa, depois rezar a oração do Ângelus, na Praça de São Pedro.

"O Senhor pedirá que nós prestemos contas de todos os migrantes que caíram no caminho da esperança" e que "foram vítimas da cultura do descarte", disse Francisco.

O Papa recordou que na segunda-feira, 24 de agosto, se completa o décimo aniversário deste massacre, referindo que as famílias das vítimas "ainda hoje continuam a exigir justiça e a verdade sobre o que aconteceu".

No massacre cometido por Los Zetas, um dos grupos de narcotraficantes mais violentos que atuam no noroeste do México, 58 homens e 14 mulheres - principalmente de países centro-americanos como Honduras, El Salvador, Guatemala, assim como do Equador e Brasil - foram sequestrados e assassinados numa casa em San Fernando, no Estado mexicano de Tamaulipas.

Desde então, tanto os familiares dos mortos quanto os defensores e organizações de direitos humanos têm exigido justiça às autoridades, mas as informações ainda são muito escassas e, apesar das pressões nacionais e internacionais, os factos não foram totalmente esclarecidos.