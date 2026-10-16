Papa recupera da cirurgia e deixa mensagem para o Dia Mundial da Alimentação

A radiografia ao tórax realizada esta sexta-feira confirmou uma boa recuperação do pulmão operado, na sequência da intervenção cirúrgica para remoção de um adenocarcinoma pulmonar, a 13 de outubro.





Os exames de rotina apresentam resultados dentro da normalidade e, segundo a equipa médica coordenada por Luigi Carbone e Stefano Margaritora, especialista em cirurgia torácica, "a evolução pós-operatória segue normalmente".





A Santa Sé entretanto confirmou que Leão XIV já retomou as atividades diárias, celebrou missa no hospital Gemelli e recebeu elementos da Secretaria de Estado do Vaticano. A agenda oficial mantém-se suspensa até 20 de outubro, enquanto a equipa médica acompanha a recuperação e avalia a possibilidade de retomar os compromissos previstos para as próximas semanas.





Jornal da Tarde | 16 de outubro de 2026 Na quinta-feira, o Papa já tinha realizado exames de rotina, concelebrado missa numa sala preparada no décimo andar do Hospital Gemelli e participado numa sessão de fisioterapia com exercícios motores completos.





A Sala de Imprensa da Santa Sé confirmou que a recuperação decorre normalmente.





No entanto, na segunda-feira, um dia antes de ser internado, o Papa deixou escrita uma mensagem sobre o dia mundial da alimentação que se assinala hoje.





Na mensagem dirigida ao diretor-geral da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), Qu Dongyu, o Papa considera que a persistência da fome, num mundo marcado pelo progresso tecnológico, representa uma "profunda crise antropológica e ética".





"É intolerável que, numa era caracterizada por um progresso tecnológico sem precedentes, o pão continue a ser um privilégio e a água um bem disputado", escreveu Leão XIV e está disponível no site oficial do , escreveu Leão XIV e está disponível no site oficial do Vaticano





O Papa defende que o acesso regular a alimentos seguros, adequados e suficientes constitui um direito humano fundamental e uma obrigação de justiça para os Estados e a comunidade internacional.

Papa recusa ideia do pão como "arma de guerra"

Sob o lema "Inovar hoje para nutrir o amanhã", a mensagem questiona um modelo de inovação agrícola orientado exclusivamente para o lucro.



O Sumo Pontífice alerta para os riscos de tecnologias que degradam os solos, afastam os agricultores das suas terras e favorecem monopólios em detrimento da agricultura familiar.





O Papa critica ainda a especulação nos mercados alimentares e a utilização dos bens essenciais como instrumentos de pressão nos conflitos internacionais. "O pão não é um instrumento de pressão geopolítica nem um ativo financeiro volátil. Jamais deve ser usado como arma de guerra", afirma.







Leão XIV apela também à criação de uma nova ordem alimentar global e propõe que os recursos investidos na indústria militar sejam redirecionados para a investigação agrícola sustentável e a recuperação de solos degradados.





Defende também a proteção da água como bem comum e a conjugação da tecnologia com os conhecimentos tradicionais dos agricultores.





"Chegou a hora da ousadia moral", escreve, pedindo medidas concretas para combater a fome e proteger as populações mais vulneráveis.

