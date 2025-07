Papa reforça necessidade de promover a não-violência face aos conflitos no mundo

Esta mensagem do pontífice norte-americano, divulgada hoje, foi enviada à assembleia nacional do movimento católico Pax Christi nos Estados Unidos, que se realiza por estes dias.

"Entre os muitos desafios que o nosso mundo enfrenta atualmente, incluindo os conflitos armados generalizados, as divisões entre os povos e os desafios da migração forçada, os esforços para promover a não-violência são mais necessários do que nunca", escreveu o chefe da Igreja Católica.

A este propósito, Leão XIV recordou as palavras que utilizou após ter sido eleito Papa e ter aparecido na varanda da Basílica de São Pedro, reforçando o que considera que é mais necessário do que nunca: "Uma paz desarmada, e uma paz desarmada, humilde e perseverante".

Para tal, o Papa defendeu que "é essencial", acima de tudo, que os católicos "se tornem criadores de paz na sua vida quotidiana".

"Nas paróquias, nos bairros e, sobretudo, nas periferias, é ainda mais importante que uma igreja capaz de reconciliar esteja presente e seja visível", instou o chefe da Igreja Católica.

Leão XIV destacou ainda o convite do movimento Pax Christi "para transformar as comunidades locais em casas de paz, onde se aprende a desativar a hostilidade através do diálogo, onde se pratica a justiça e se preserva o perdão, considerando que se trata de "um caminho a seguir" para se ser irmãos e irmãs.