Papa renova apelo ao diálogo em vez da guerra antes de ir de férias

"A paz é um anseio de todos os povos e é o grito doloroso daqueles que são dilacerados pela guerra", disse o chefe da Igreja Católica no final da oração dominical do Angelus, na Praça de São Pedro.

Leão XIV reiterou o apelo à paz e ao fim dos conflitos armados, e defendeu a necessidade de soluções diplomáticas para as guerras que afligem diferentes regiões do mundo, segundo a agência de notícias espanhola EFE.

O apelo surge quando prosseguem as tentativas, tanto na Ucrânia como na Faixa de Gaza, de alcançar um cessar-fogo que conduza a negociações de paz em ambos os conflitos.

O Papa também lamentou a morte de 52 pessoas nas inundações no Texas, bem como um número indeterminado de desaparecidos, e enviou condolências às famílias, em particular das raparigas que se encontravam num campo de férias.

"Rezamos por elas", afirmou, numa mensagem emotiva em inglês que dirigiu aos milhares de pessoas presentes na Praça de São Pedro.

O pontífice nascido em Chicago exprimiu "sentidas condolências a todas as famílias que perderam os entes queridos, em particular as filhas que se encontravam no campo de férias durante a catástrofe provocada pelas inundações do rio Guadalupe".

As autoridades do Texas recusaram-se a dar um número exato de desaparecidos devido ao grande número de pessoas de fora da região que estavam acampadas na zona para as festividades do 04 de julho, dia da independência dos Estados Unidos.

Leão XIV vai partir hoje à tarde para a estância italiana de Castel Gandolfo para duas semanas de férias, retomando uma tradição interrompida durante o pontificado do antecessor, o Papa Francisco.

"Desejo que todos possam desfrutar de umas férias para renovar o corpo e o espírito", disse aos fiéis reunidos na Praça de São Pedro.