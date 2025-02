Papa sofre de pneumonia bilateral, quadro clínico continua "complexo"

(em atualização)





Francisco, de 88 anos, está internado no Hospital Gemelli desde a última sexta-feira devido a uma infeção respiratória. No mais recente boletim médico divulgado esta terça-feira, o Vaticano adianta que "o exame ao tórax a que o Santo Padre foi submetido esta tarde (...) demonstrou o início de uma pneumonia bilateral que exigiu tratamento medicamentoso adicional. O Papa Francisco está, no entanto, de bom humor".





Acrescenta ainda que infeção polimicrobiana que afeta o chefe da Igreja Católica, ao exigir o uso de "antibioterapia à base de cortisona, torna o tratamento terapêutico mais complexo".





"Os exames laboratoriais, as radiografias ao tórax e o estado clínico do Santo Padre continuam a apresentar um quadro complexo", admite o Vaticano.