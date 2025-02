Papa sofreu "crise respiratória" anuncia Vaticano

Em comunicado, o Vaticano acrescenta que o Papa recebeu assistência de oxigénio, à qual respondeu bem.

“Ao início da tarde, depois de uma manhã dedicada à fisioterapia respiratória e à oração na capela” do hospital Gemelli, em Roma, onde está a ser tratado, “o Santo Padre apresentou um ataque isolado de broncospasmo que levou a um episódio de vómitos com inalação e a um agravamento súbito do seu estado respiratório”, informou o comunicado de imprensa do Vaticano.







“O quadro clínico continua complexo, o estado crítico abrandou por enquanto, mas é necessário respeitar a cautela dos médicos, pois o prognóstico continua reservado”, referiram fontes sob anonimato. Não houve indicação de quanto tempo o pontífice poderá permanecer hospitalizado.



O Vaticano tem fornecido breves atualizações sobre a saúde do papa de 88 anos, duas vezes por dia. Francisco tem melhorado nos últimos dias, mas os médicos disseram que o seu estado se manteve crítico até sexta-feira.



Uma tomografia computorizada do tórax realizada na noite de terça-feira mostrou a “evolução normal” de uma infeção durante o tratamento. Os exames ao sangue confirmaram uma melhoria, de acordo com a atualização do Vaticano. A ligeira insuficiência renal detectada há poucos dias diminuiu e Francisco continua a receber fisioterapia respiratória.



O diagnóstico de pneumonia bilateral dado ao papa a 18 de fevereiro teria sido preocupante para qualquer paciente da sua idade, mas foi-o particularmente para o líder da Igreja Católica, que há muito sofre de problemas respiratórios.



O papa manteve sempre uma agenda muito preenchida e parecia ofegante em alguns dos seus eventos públicos no início do mês, antes de ser internado no hospital a 14 de fevereiro devido ao que foi inicialmente diagnosticado como bronquite.



Muitas pessoas e peregrinos têm-se reunido em frente ao hospital Gemelli, em Roma, para mostrar o seu apoio, com muitas a deixarem mensagens e bilhetes perto de uma estátua do antigo Papa João Paulo II.



O Vaticano disse que Francisco está grato pela “proximidade que sente” dos seus apoiantes e que pediu às pessoas que orassem por ele.



Esta é a quarta hospitalização do papa desde que assumiu a liderança da Igreja Católica Romana em 2013.





Foi submetido a uma cirurgia abdominal significativa em 2021 e depois foi submetido a outro procedimento em 2023 para reparar tecido cicatricial e uma hérnia abdominal. Tinha sido hospitalizado brevemente para tratamento de uma pneumonia no início desse ano.





Quando era jovem, no seu país natal, a Argentina, Francisco teve parte de um pulmão removido após uma infeção pulmonar, que o deixou vulnerável a doenças respiratórias.



O Vaticano anunciou no início deste mês que Francisco não celebraria a missa dominical na Basílica de São Pedro este ano, devido à sua recuperação em curso. A contínua hospitalização do Papa ocorre pouco antes do início da observância cristã anual da Quaresma.





O período de Quaresma de 40 dias começa na Quarta-feira de Cinzas, que este ano cai no dia 5 de março. Pouco antes da Páscoa do ano passado, Francisco recusou-se a participar numa procissão da Sexta-feira Santa no Coliseu de Roma, numa tentativa de conservar a sua saúde, mas mais tarde liderou dezenas de milhares de fiéis nas celebrações da Páscoa.