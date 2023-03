Papa vai participar nas celebrações da Páscoa, mas não na cerimónia

REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Os cuidados com a saúde do Papa Francisco levaram o Vaticano a ter algumas precauções para as celebrações da Páscoa. Afinal Francisco vai participar nas celebrações da Páscoa, muito embora não vá presidir à cerimónia.