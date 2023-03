Papa vai ter alta no sábado e presidir às cerimónias da Semana Santa

Foto: REUTERS/Remo Casilli

O Papa deverá sair amanhã do hospital. A notícia foi confirmada pelo último comunicado de imprensa do Vaticano. Antes disso, o decano do colégio cardinalício garantia também que Francisco vai presidir às cerimónias da Semana Santa, que arrancam no domingo.