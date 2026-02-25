Papa viaja para África em abril, com paragem em Angola e Guiné Equatorial

A primeira viagem apostólica deste ano prevê ainda uma visita de um dia no final de março ao Principado do Mónaco e outra de seis dias, em junho, a Espanha.

O período mais longo acontece entre 13 e 23 de abril no continente africano, numa viagem que começa pela Argélia e Camarões.

Entre 18 e 21 de abril, o pontífice visita Angola, passando pela capital Luanda, Muxima e Saurimo, segundo a Igreja Católica angolana.

Leão XIV, que será o terceiro Papa a visitar Angola, depois de João Paulo II em 1992 e Bento XVI em 2009, vai ter encontros com o chefe de Estado angolano, João Lourenço, com a comunidade religiosa e a sociedade civil.

A viagem começa no Principado do Mónaco em 28 de março, véspera da Semana Santa, seguida da viagem aos países africanos e terminando em Espanha, entre 06 e 12 de junho, onde vai inaugurar a nova torre da Sagrada Família, em Barcelona, numa visita que prevê ainda uma passagem pelas ilhas Canárias.

"Por meio dessas três viagens, o bispo de Roma terá a oportunidade de encontrar uma grande variedade de países e situações, desde uma nação muçulmana como a Argélia, onde os cristãos são uma pequena minoria e uma semente de fraternidade, até países de maioria cristã localizados no coração do continente africano, com desafios e o seu alegre testemunho de fé", lê-se na nota.

A Santa Sé comparou a viagem de Leão XIV, que tem o objetivo de promover a paz, à de João Paulo II em 1985, na qual percorreu sete países africanos em 11 dias.