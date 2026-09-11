Papel dos media na cobertura de crises globais sofreu transformação com o 11 de setembro

Papel dos media na cobertura de crises globais sofreu transformação com o 11 de setembro

Milhões de pessoas em todo o mundo acompanharam, em direto, um acontecimento histórico. A jornalista Rita Soares ouviu o testemunho de um dos primeiros jornalistas portugueses a chegar ao local após o embate dos aviões nas Torres Gémeas, o jornalista Henrique Mano.

Rita Soares - RTP Antena 1 /

Petra Beter - Reuters

VER MAIS
Um acontecimento que, 25 anos depois, continua presente em páginas de jornais, em noticiários da rádio e nas televisões.

Esta sexta-feira, este jornalista português, nos Estados Unidos há mais de 30 anos, vai participar numa cerimónia de hastear de bandeiras pelas vítimas do 11 de setembro, em Newark.
PUB
PUB