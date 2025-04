Paquistão abate 54 alegados rebeldes que tentaram entrar no país pelo Afeganistão 

"Graças a uma intervenção precisa e hábil, todos os 54 insurrectos foram mortos", declarou o gabinete de imprensa do exército paquistanês em comunicado, acusando a Índia de dar apoio aos insurrectos, cita a agência Efe.

Segundo o exército do Paquistão, "estas ações da Fitna al Khwarij (FAK)", como Islamabad designa os talibãs paquistaneses desde o ano passado, "revelam claramente sob que ordens" aquele grupo opera.

O exército paquistanês acusa ainda a Índia de lançar "alegações infundadas contra o Paquistão".

As tentativas de entrada no Paquistão, travadas pelo exército, tiveram lugar durante as duas últimas noites no distrito tribal do Waziristão do Norte, situado na província de Khyber Pakhtunkhwa, no noroeste do país.

De acordo com o comunicado do exército, cita a efe, "os relatórios dos serviços de informação indicam que o grupo abatido se infiltrou especificamente a mando dos seus `comandantes estrangeiros` para levar a cabo atividades terroristas de alto nível no Paquistão".

O governo paquistanês começou a referir-se ao Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), os talibãs paquistaneses, como FAK há um ano, numa tentativa de mostrar que não são muçulmanos.

O TTP é uma das principais ameaças à segurança no país, especialmente em Khyber Pakhtunkhwa.

Este incidente ocorre numa altura de crescente tensão diplomática entre a Índia e o Paquistão, com o governo indiano a acusar Islamabad de estar por detrás do ataque terrorista de terça-feira na Caxemira controlada pela Índia, que provocou a morte a 25 indianos e um nepalês, na sua maioria turistas.

Islamabad nega qualquer envolvimento no ataque e apelou a uma investigação neutra do incidente.

Num contexto da escalada de tensão entre os dois países, ambos os governos reduziram significativamente as relações bilaterais, ordenando a expulsão de diplomatas, a revogação dos vistos dos cidadãos da outra parte no seu território e o encerramento da sua fronteira terrestre mútua.

Para além disso, a Índia suspendeu o Tratado sobre as Águas do Indo, assinado em 1960, que até esta semana tinha sobrevivido a guerras e confrontos entre os dois países.