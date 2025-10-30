Mundo
Paquistão aceita prolongar negociações com Afeganistão na Turquia
O Paquistão aceitou prolongar as negociações com o regime talibã em Istambul, após um pedido do país anfitrião, a Turquia, um dia depois de Islamabade ter considerado o diálogo fracassado, informou hoje o canal estatal Pakistan TV Digital.
A delegação paquistanesa, que tinha previsto regressar a Islamabade, permanecerá em Istambul para retomar as conversações e manter aberto o canal diplomático, após dias de tensão com Cabul, segundo o meio de comunicação paquistanês.
