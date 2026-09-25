Paquistão afirma ter abatido vários talibãs afegãos após confronto na fronteira
As forças de segurança do Paquistão afirmaram hoje ter abatido vários combatentes talibãs afegãos depois de terem repelido uma tentativa de incursão a partir do Afeganistão, através da fronteira com a província do Baluchistão (sudoeste).
Segundo um comunicado oficial, os combatentes tentaram entrar em território paquistanês na quinta-feira através do setor de Gulistan, provocando uma resposta das forças de segurança.
O relatório militar acrescentou que continua a haver uma "troca intermitente de tiros" na zona fronteiriça e que as tropas paquistanesas permanecem em "alerta máximo" face a possíveis novas incursões.
O confronto ocorreu um dia depois de o Governo talibã ter denunciado a morte de quatro civis afegãos em bombardeamentos paquistaneses contra as províncias de Kandahar, Paktia e Khost, e ameaçado responder ao que classificou de "agressão brutal".
O Paquistão confirmou que realizou ataques aéreos no Afeganistão, contra 10 locais, alegadamente utilizados para lançar ataques com drones contra território paquistanês na quarta-feira.
O Paquistão tem acusado repetidamente o governo talibã do Afeganistão de permitir que redes de militantes fundamentalistas islâmicos operem a partir do seu território e realizem ataques através da fronteira, uma acusação que Cabul nega.
"Em vez de desmantelar estas redes e tomar medidas credíveis e verificáveis contra aqueles que utilizam o território afegão para perpetrar atos de terrorismo contra o Paquistão, o regime talibã afegão optou por escalar a situação através de operações hostis com drones contra o Paquistão", acusou o ministro da Informação paquistanês.
"Os ataques foram deliberados, precisos, calibrados e proporcionais, limitando-se estritamente a alvos militares identificados e diretamente ligados às tentativas de ataque contra o Paquistão", acrescentou Attaullah Tarar, na rede social X.
Um residente de Kandahar, onde vive o líder supremo das autoridades talibãs, afirmou à agência de notícias France-Presse que a cidade, situada no sul do país, foi alvo de um ataque na quinta-feira.
A testemunha ouviu o ruído de um avião a jato, seguido de uma forte explosão, e assistiu a um incêndio no centro da segunda maior cidade do Afeganistão, onde reside o líder supremo do governo talibã, Hibatullah Akhundzada.
A nova escalada de tensão ameaça os esforços de mediação liderados pela China, Turquia, Qatar e Arábia Saudita para alcançar uma paz duradoura entre Cabul e Islamabade.
Os talibãs paquistaneses, formalmente conhecidos como Tehrik-e-Taliban Pakistan, intensificaram os ataques às forças de segurança do Paquistão, impulsionados pelo regresso dos talibãs afegãos ao poder no Afeganistão, em 2021.