Paquistão afirma ter abatido vários talibãs afegãos após confronto na fronteira

Segundo um comunicado oficial, os combatentes tentaram entrar em território paquistanês na quinta-feira através do setor de Gulistan, provocando uma resposta das forças de segurança.

O relatório militar acrescentou que continua a haver uma "troca intermitente de tiros" na zona fronteiriça e que as tropas paquistanesas permanecem em "alerta máximo" face a possíveis novas incursões.

O confronto ocorreu um dia depois de o Governo talibã ter denunciado a morte de quatro civis afegãos em bombardeamentos paquistaneses contra as províncias de Kandahar, Paktia e Khost, e ameaçado responder ao que classificou de "agressão brutal".

O Paquistão confirmou que realizou ataques aéreos no Afeganistão, contra 10 locais, alegadamente utilizados para lançar ataques com drones contra território paquistanês na quarta-feira.

O Paquistão tem acusado repetidamente o governo talibã do Afeganistão de permitir que redes de militantes fundamentalistas islâmicos operem a partir do seu território e realizem ataques através da fronteira, uma acusação que Cabul nega.

"Em vez de desmantelar estas redes e tomar medidas credíveis e verificáveis contra aqueles que utilizam o território afegão para perpetrar atos de terrorismo contra o Paquistão, o regime talibã afegão optou por escalar a situação através de operações hostis com drones contra o Paquistão", acusou o ministro da Informação paquistanês.

"Os ataques foram deliberados, precisos, calibrados e proporcionais, limitando-se estritamente a alvos militares identificados e diretamente ligados às tentativas de ataque contra o Paquistão", acrescentou Attaullah Tarar, na rede social X.

Um residente de Kandahar, onde vive o líder supremo das autoridades talibãs, afirmou à agência de notícias France-Presse que a cidade, situada no sul do país, foi alvo de um ataque na quinta-feira.

A testemunha ouviu o ruído de um avião a jato, seguido de uma forte explosão, e assistiu a um incêndio no centro da segunda maior cidade do Afeganistão, onde reside o líder supremo do governo talibã, Hibatullah Akhundzada.

A nova escalada de tensão ameaça os esforços de mediação liderados pela China, Turquia, Qatar e Arábia Saudita para alcançar uma paz duradoura entre Cabul e Islamabade.

Os talibãs paquistaneses, formalmente conhecidos como Tehrik-e-Taliban Pakistan, intensificaram os ataques às forças de segurança do Paquistão, impulsionados pelo regresso dos talibãs afegãos ao poder no Afeganistão, em 2021.