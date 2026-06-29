Paquistão afirma ter realizado novos ataques no leste do Afeganistão

Segundo o governante, três alvos nas províncias de Paktia, Paktika e Kunar foram destruídos durante a noite em "ataques de precisão", causando a morte a 25 combatentes.

A ofensiva incluiu também operações terrestres nas zonas fronteiriças e visou o Jamaat-ul-Ahrar, uma fação radical ligada ao Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), responsável por ataques crescentes nos últimos anos.

O anúncio surge após uma ofensiva contra um campo da força paramilitar Rangers em Karachi, no sábado.

As forças armadas paquistanesas acusaram o grupo Jamaat-ul-Ahrar de estar por detrás do ataque "covarde" em Karachi.

Já o porta-voz do governo talibã afegão, Zabihullah Mujahid, afirmou que as operações paquistanesas mataram ou feriram dezenas de civis, classificando-as como um "ato de agressão covarde".

O Paquistão tem conduzido várias ofensivas aéreas contra o Afeganistão nos últimos meses, incluindo sobre Cabul, acusando o país vizinho de albergar combatentes do TTP -- alegações negadas pelas autoridades afegãs.

Entre janeiro e março, pelo menos 372 civis afegãos morreram, segundo um relatório da ONU.

As relações entre os dois países deterioraram-se desde a tomada de poder dos talibãs em 2021.

Apesar de esforços de mediação de países como a China, não foi encontrada uma solução duradoura e a fronteira permanece em grande parte fechada desde outubro, travando os fluxos comerciais.