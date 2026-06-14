Paquistão anuncia acordo entre Estados Unidos e Irão

Segundo Shehbaz Sharif, o acordo prevê um cessar-fogo no conflito no Médio Oriente incluindo o Líbano e deverá ser assinado na Suíça no dia 19.

"As duas partes declararam o fim imediato e permanente das operações militares em todas as frentes, incluindo o Líbano", anunciou Shehbaz Sharif numa mensagem publicada nas redes sociais.



"Agora que o acordo está concluído, os mediadores promoverão uma série de reuniões durante esta semana. Estas discussões prévias à aplicação do acordo lançarão as bases para conversações técnicas e para a cerimónia oficial de assinatura", divulgou Shehbaz Sharif na rede social X.





Following intensive talks, we are pleased to announce that the Peace Deal between the United States of America and Islamic Republic of Iran has been REACHED. Both sides have declared the immediate and permanent termination of military operations on all fronts, including in… — Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) June 14, 2026

O primeiro-ministro paquistanês tem sido o mediador-chave do atual conflito no Médio Oriente.