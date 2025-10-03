Paquistão contesta plano de Trump para Gaza

"Estes 20 pontos que Trump tornou públicos não são os nossos. (...) Foram feitas algumas alterações no rascunho que apresentámos", explicou Dar no Parlamento paquistanês, em resposta às dúvidas levantadas após o primeiro-ministro, Shehbaz Sharif, ter manifestado apoio ao plano.

Segundo o chefe da diplomacia do Paquistão, Sharif respondeu a Trump sem saber que o documento tinha sido substancialmente modificado.

O plano, revelado por Trump na segunda-feira, prevê um cessar-fogo, a retirada gradual das tropas israelitas, o desarmamento do Hamas e a reconstrução de Gaza com apoio internacional.

O projeto tinha sido inicialmente discutido no final de setembro, à margem da Assembleia Geral da ONU, com os líderes do Paquistão, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Indonésia, Turquia, Qatar, Egito e Jordânia.

Dar lembrou ainda que a política do Paquistão sobre a Palestina continua a ser a mesma definida pelo fundador da nação, Muhammad Ali Jinnah, que recusou reconhecer o Estado de Israel.